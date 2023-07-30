الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري: كلمة السيسي بالقمة الروسية الأفريقية عبرت عن تطلعات القارة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج جاءت في منتهى الأهمية والوضوح للتعبير عن تطلعات أفريقيا من العلاقة مع روسيا، وكذلك رؤية مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو والانتقال للمستقبل.

وأشار النائب، إلى ما قاله الرئيس السيسي إن القمة الروسية الأفريقية الثانية، جاءت في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي، متابعا: الدول الأفريقية تقف وسط هذه الأحداث لتواجه تحديات فارقة، قد لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة.

ولفت شكري، إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة، في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، بما يؤكد على ضرورة العمل على إنهاء الصراعات العربية والإفريقية بشكل خاص. علاوة على أن أفريقيا كما يعرف الجميع، هى محور التنمية القادم ومحور التحالفات كذلك بسبب إمكانياتها.

وأشاد المهندس طارق شكري بدعوة الرئيس السيسي خلال القمة الافريقية الروسية الثانية، على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، والعمل على حتمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة. والبحث كذلك وفق كلمة السيسي، عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا.

القمة الروسية الأفريقية الثانية المهندس طارق شكري إنهاء الصراعات تعزيز العلاقات الثنائية دعوة الرئيس السيسي لجنة الإسكان بمجلس النواب مسار السلام محور التنمية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس