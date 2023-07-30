طارق شكري: كلمة السيسي بالقمة الروسية الأفريقية عبرت عن تطلعات القارة

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج جاءت في منتهى الأهمية والوضوح للتعبير عن تطلعات أفريقيا من العلاقة مع روسيا، وكذلك رؤية مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو والانتقال للمستقبل.

وأشار النائب، إلى ما قاله الرئيس السيسي إن القمة الروسية الأفريقية الثانية، جاءت في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي، متابعا: الدول الأفريقية تقف وسط هذه الأحداث لتواجه تحديات فارقة، قد لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة.

ولفت شكري، إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة، في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، بما يؤكد على ضرورة العمل على إنهاء الصراعات العربية والإفريقية بشكل خاص. علاوة على أن أفريقيا كما يعرف الجميع، هى محور التنمية القادم ومحور التحالفات كذلك بسبب إمكانياتها.

وأشاد المهندس طارق شكري بدعوة الرئيس السيسي خلال القمة الافريقية الروسية الثانية، على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، والعمل على حتمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة. والبحث كذلك وفق كلمة السيسي، عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا.