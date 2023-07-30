الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قانون مباشرة الحقوق السياسية..

"برلماني" يوضح أهم المحاور التي سيناقشها المجلس الوطني اليوم

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن بعض القضايا المطروحة من خلال مجموعة من اللجان ستكون خلال مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو القانون المنظم لآلية الانتخاب والمثيل النيابي في مصر .

وتابع خلال مداخله هاتفية بنشرة الأخبار المذاعة عبر فضائية DMC، اليوم الأحد، إن السياسيين منشغلون بشكل الانتخابات النيابية وانعقادها إما وفقا لنظام القائمة المغلقة المطلقة أو القائمة النسبية حيث كان هناك تباين حول الآراء تم الاتفاق علي بنود والاختلاف ايضا علي البعض الاخر، مشيرا إلى القائمة المغلقة تحقق مكتسبات  فعلى سبيل المثال الشكل الفردي يؤثر فيه المال السياسي بشكل أو بأخر ولكن القائمة المغلقة يكون فيها توزازن في تمثيل كل الفئات.

وأكد أن القائمة المغلقة تضمن التوازن الشديد في توزيعها فهي تدعم الشباب الذي لا يمتلك مالا للنزول إلى انتخابات مكلفة، كما تدعم ذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون فرصة للانتخاب والتواجد مع الجماهير بالشكل المطلق، مضيفًا أن بعض المشاركين طالبوا بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات لأنه يضمن حرية أكبر في الاختيار، خاصة وأن مصر غير مؤهلة لاعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات خلال الوقت الراهن بحسب وصفه.

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