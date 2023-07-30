جامعة برج العرب التكنولوجية تعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى أجيال بالإسكندرية

استقبل اليوم الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور شيت سيد مدير مستشفى أجيال بالإسكندرية، لتوقيع بروتكول تعاون مشترك بينهم، نيابة عن مجلس إدارة المستشفى ويمثلها الدكتور هشام صالح أستاذ النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، كان ذلك تحت إشراف الدكتورة رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية ومنسق هذا البروتوكول والأستاذ المساعد عماد العقر ببرنامج تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية.

وحسب بيان جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الأحد الموافق 30 يوليو، جاء ذلك لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع فيي مجال التعليم التكنولوجي والتدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية لمساعدة الدولة علي مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة علي دفع عجلة التنمية بخطي متسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف الي دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي.

وتنفيذا للأهداف الساعية للتوسع في الشراكات والتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الخدمية تم توقيع البروتوكول بين الجامعة المتمثلة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية مع مستشفى أجيال بالإسكندرية حيث انها منشأه صحية تابعة للقطاع الخاص وتعد من المستشفيات الرائدة في مصر وهي مستشفى متكاملة لعلاج العقم مع جميع التخصصات المكملة، كما تسعي المستشفى دائما لتحسين جودة الرعاية الطبية.

علي أن يكون التعاون المشترك عن طريق اعداد بيئة تدريبية وتأهيلية لطلاب الكلية لتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل الخاص بمنظومة الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية، والمشاركة في وضع حقائب تدريبية للجدارات التي يكتسبها الطالب والمطلوبة لسوق العمل الصحي بالإضافة الي تقديم الاستشارات التخصصية المختلفة للمستشفى من خلال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأخيرا المشاركة في اعداد خطة توعوية لنشر مفهوم كليات التكنولوجيا الصحية للمجتمع ومدي أهمية الاحتياجات المهنية الصحية لخريجي الوظائف التكنولوجية الصحية لهذه الكليات لمواكبة الاستراتيجيات الحالية لتطوير النظام الصحي في مصر.