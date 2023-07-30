رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد جناح الجامعة بمعرض " EDUGATE"

أجرى اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب زيارة تفقدية لجناح الجامعة المشارك بمعرض التعليم العالي للجامعات والمنح والتدريب EDUGATE، الذي يحمل شعار "Your Gate To Excellence " والمقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حيث بدء المعرض صباح اليوم فى استقبال الطلاب والطالبات وأسرهم ويستمر المعرض حتى الأول من أغسطس المقبل على مدار ثلاثة أيام متتالية رافق الدكتور عبد الفتاح سعود خلال الجولة إبراهيم سعيد القائم بأعمال أمين عام قطاع شئون التعليم والطلاب و مدير مكتب نائب رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة الكليات.

وخلال زيارته لجناح الجامعة الذي شهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب المقبلين على الدراسة بالمرحلة الجامعية و ذويهم للتعرف على حزمة البرامج الجديدة والمتميزة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات والبالغ عددها ( ٧١ ) برنامجًا، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات.

وأشار عبد الفتاح سعود إلى أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يطل اليوم فى نسخته الثالثة عشر يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم والبرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة، كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية، واعتماد جامعة عين شمس كجامعة ذات خمس نجوم 5 Stars by QS rating system، والذي انعكس على تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم اعترافًا بالمكانة العالمية للجامعة، وكذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للالتحاق بها.

كما يعكس التزايد المضطرد لشراكات الجامعة مع الجامعات العالمية في مختلف المجالات، حيث تحظى الجامعة بحزمة متميزة من الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم ولعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بإيطاليا وجامعات GREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM وROYAL HOSPITAL.

وأشاد بجهود فريق الجامعة ذو الكفاءة والتدريب المتميز ومجموعة المرشدين والمنظمين المؤهلين لمساعدة الطلاب وذويهم في تحديد اتجاهاتهم التعليمية و مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي والرد على كافة الاستفسارات، إلى جانب تقديم المطبوعات التعريفية للمترددين على المعرض.