الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود منظومة النقل النهري

الطاقم النهرى
الطاقم النهرى

تنعقد دورات تدريبية لأفراد الطاقم النهري بجميع درجاتهم، وكذا دورة الشبكة المعلوماتية RIS بمدينة أسوان خلال الفترة من 5 إلى 17 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التعاون البنَّاء والمثمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للنقل النهري.

من جهته، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور البنَّاء والمثمر الذي تقوم به وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، في تطوير منظومة النقل النهري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأشاد محافظ أسوان، بهذه المنظومة بقيادة اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لحرصه على النهوض بالمستوى التدريبي للعاملين بالنقل النهري، والتيسير على أبناء الصعيد ومراعاة للبُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن العاملين، حيث سيتم عقد الدورات التدريبية والتخصصية بمقر مدرسة أحمد طه حسين بكورنيش نيل أسوان أمام نادي المهندسين. 

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة أنه على من يرغب في التقدم للحصول على الدورات التدريبية، التوجه لمقر هيئة النقل النهري بأسوان - منطقة مصر العليا بقيادة المهندس بحري سامي البربري، مدير المنطقة؛ لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، واستيفاء الأوراق، والمستندات القانونية المطلوبة، وسوف يتم التدريب على الدورات المختلفة، والتي تضم: "بحري، وريس بحري، وأمن وسلامة، مساعد ميكانيكي، ميكانيكي أول، مساعد كهربائي، كهربائي أول، مساعد قائد، و R.I.S، كهربائي، قائد باخرة، ميكانيكي، وبحرى ماهر". 

فيما سيتم عقد دورة ريس بحرى ممتازة ودورة المحاكى فى أسبوع واحد بالقاهرة فترتين، وفي حالة عدم اكتمال العدد لأي دورة من الدورات المذكورة خلال الأسبوع الأول، يتم تأجيلها للأسبوع الثاني، على أن يقوم المدرب بتقديم الملف قبل بدء الدورة بيوم على الأقل. 

أغسطس المقبل أسوان الهيئة العامة للنقل النهري الدورات التدريبية النقل النهري تطوير منظومة النقل دورات تدريبية شبكة المعلومات عقد دورات تدريبية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس