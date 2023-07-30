محافظ أسوان يشيد بجهود منظومة النقل النهري

تنعقد دورات تدريبية لأفراد الطاقم النهري بجميع درجاتهم، وكذا دورة الشبكة المعلوماتية RIS بمدينة أسوان خلال الفترة من 5 إلى 17 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التعاون البنَّاء والمثمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للنقل النهري.

من جهته، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور البنَّاء والمثمر الذي تقوم به وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، في تطوير منظومة النقل النهري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد محافظ أسوان، بهذه المنظومة بقيادة اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لحرصه على النهوض بالمستوى التدريبي للعاملين بالنقل النهري، والتيسير على أبناء الصعيد ومراعاة للبُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن العاملين، حيث سيتم عقد الدورات التدريبية والتخصصية بمقر مدرسة أحمد طه حسين بكورنيش نيل أسوان أمام نادي المهندسين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة أنه على من يرغب في التقدم للحصول على الدورات التدريبية، التوجه لمقر هيئة النقل النهري بأسوان - منطقة مصر العليا بقيادة المهندس بحري سامي البربري، مدير المنطقة؛ لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، واستيفاء الأوراق، والمستندات القانونية المطلوبة، وسوف يتم التدريب على الدورات المختلفة، والتي تضم: "بحري، وريس بحري، وأمن وسلامة، مساعد ميكانيكي، ميكانيكي أول، مساعد كهربائي، كهربائي أول، مساعد قائد، و R.I.S، كهربائي، قائد باخرة، ميكانيكي، وبحرى ماهر".

فيما سيتم عقد دورة ريس بحرى ممتازة ودورة المحاكى فى أسبوع واحد بالقاهرة فترتين، وفي حالة عدم اكتمال العدد لأي دورة من الدورات المذكورة خلال الأسبوع الأول، يتم تأجيلها للأسبوع الثاني، على أن يقوم المدرب بتقديم الملف قبل بدء الدورة بيوم على الأقل.