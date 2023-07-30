الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

قضايا تهريب بضائع
قضايا تهريب بضائع

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع، وضبط 20 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1741 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 254 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ الخارجين عن القانون أحكام قضائية

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