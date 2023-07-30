الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية لبحث عدد من الملفات المهمة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث بعض الملفات المهمة والخاصة بالبطولات القادمة التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والتى تقام فى الفترة من ٢٦ أكتوبر وحتى ٤ نوفمبر المقبل.

كما تناول اللقاء استعداد اللجنة البارالمبية المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى العلمى "vista" والخاص بالرياضيات البارالمبية والذي يعقد فى مصر خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر، وتستضيف مصر أيضا بطولة  مصر الدولية الثانية للسباحة والتي ستنطلق أواخر العام الحالى.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على الاطلاع والاطمئنان على استعدادات المنتخبات القومية المصرية البارالمبية والتى سوف تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية والتى ستنطلق بباريس في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٨ سبتمبر من العام المقبل ٢٠٢٤.

وأكد وزير الرياضة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل أوجه الدعم للجنة البارالمبية وأبطالها، كما تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة سبل الدعم .

IMG-20230730-WA0066
IMG-20230730-WA0066
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارية الجديدة الاثقال البارالمبي الألعاب البارالمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور حسام الدين مصطفى

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس