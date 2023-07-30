وزير الرياضة يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية لبحث عدد من الملفات المهمة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث بعض الملفات المهمة والخاصة بالبطولات القادمة التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والتى تقام فى الفترة من ٢٦ أكتوبر وحتى ٤ نوفمبر المقبل.

كما تناول اللقاء استعداد اللجنة البارالمبية المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى العلمى "vista" والخاص بالرياضيات البارالمبية والذي يعقد فى مصر خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر، وتستضيف مصر أيضا بطولة مصر الدولية الثانية للسباحة والتي ستنطلق أواخر العام الحالى.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على الاطلاع والاطمئنان على استعدادات المنتخبات القومية المصرية البارالمبية والتى سوف تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية والتى ستنطلق بباريس في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٨ سبتمبر من العام المقبل ٢٠٢٤.

وأكد وزير الرياضة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل أوجه الدعم للجنة البارالمبية وأبطالها، كما تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة سبل الدعم .