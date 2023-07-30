الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مزجًا بين التاريخ والفنون.. الإسكندرية بين الماضي والحاضر احتفالية العيد القومي الـ71

الاسكندرية بين الماضي
الاسكندرية بين الماضي والحاضر

"الإسكندرية هي التاريخ والحضارة والمجد، إسكندرية يا عروس الماء وجميلة الحكماء والشعراء" هكذا وصفها الشاعر أحمد شوقي لوصفها بكلمات عذبة في حب الإسكندرية.

وبمناسبة احتفالات العيد القومي لمحافظة الاسكندرية نظمت فعالية “الإسكندرية بين الماضي والحاضر”؛ لتجمع بين التاريخ والفنون في لمحات فنية مختلفة.

قالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، إن لمدينة الإسكندرية مكانة خاصة في نفوس أهلها وزائريها، وهي من أكثر المدن التي كتب عنها الشعراء وغنى لها أشهر المطربين والملحنين لينشدوا في حب وجمال عروس البحر المتوسط.

وتابعت العرجاوي أن الفعالية هذا العام تخاطب الوعي، لإعادة مجد الإسكندرية القديم، وكيف غيرت الحداثة المدينة من وجهات نظر متعددة الجوانب.

وأكدت أن لمدينة الإسكندرية مكانتها الخاصة وسحرها الذي لا ينسى، فهي مقصد سياحي طوال العام، ومقصد مصيفي مهم يشهد إقبال كثيف من المصطافين، ومقصد آثري متعدد الحقبات الزمنية، لتلك المدينة الكوزموبوليتانية المحتضنة لمختلف الجاليات الأجنبية حتى اليوم وكيف أثرى هذا تاريخها وثقافتها فمازال الإبحار في تاريخ الإسكندرية مستمر.

وأشارت العرجاوي إلى أن الفعالية حرصت على تقديم الدعم للسيدات المنتجات وذلك من خلال معرض الحرف اليدوية لتشجيعهن على كسب أرزاقهن وأرزاق أولادهن، وذلك بتوفير مساحة رزق لهن لعرض ما صنعته أيديهن لتشجيعهن للاستمرار.

وعلى هامش فعالية الإسكندرية بين الماضي والحاضر افتتح معرض المهن التراثية والأثرية ليعرض أقدم المهن التي تجاوز عليها سنوات كثيرة تصل إلى 100 عام، ولكن مازالت تصارع الزمن من أجل البقاء لكونها تعد معلم أساسي من معالم التعرف على مدينة الإسكندرية والإبحار في تاريخها الحرفي القديم.

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الإسكندرية الإسكندرية بين الماضي والحاضر العيد القومي العيد القومي ال ٧١ تنشيط السياحة

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