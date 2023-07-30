الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

على الدين هلال: هناك ضعف فى مشاركة المصريين بالاستحقاقات

على الدين هلال
على الدين هلال

قال علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، إن هناك درجة عالية في التوافق حول عدد من الموضوعات، مطالبا بالتمييز بين الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة الانتخابية.

وأضاف خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية أن مصطلح العملية الانتخابية أوسع وأشمل لأنه يتضمن الحديث عن الرشاوي، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع.

وأوضح أن الحرص على شرعية إجراء العملية الانتخابية هو حرص على شرعية النظام السياسي في مصر، مبينا أنه تفهم من كلمات المشاركين أن الخلل في تطبيق القانون.

وبشأن المشاركة في العملية الانتخابية، أوضح أنه من الملحوظ منذ ثورة 52 ضعف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطنى الاستحقاقات الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الادارة المحلية

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