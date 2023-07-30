تخريج الدفعة التاسعة والأربعين من دورات المقبلين على الزواج بأسيوط

تحت رعاية صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، احتفلت إدارة معهد المشورة، بأسيوط، بتخريج الدفعة التاسعة والأربعين من الشباب على الزواج.

جاء ذلك عقب إتمام دراساتهم في عدد من المجالات الروحية، والنفسية، واللاهوتية، المؤهلة، لنوال سر الزواج المقدس، وتأسيس عائلات جديدة بالكنيسة.

حضر حفل توزيع شهادات التخرج نيافة الأنبا دانيال، والأب يوساب مهني، مدير معهد المشورة، والأب يوسف رمزي، من إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى راهبات الصليب.

وكان تحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبحضور القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب إبرام نوح، والأب ارميا عياد، نظمت رعية كنيسة السيدة العذراء مريم، بالخزندارية، ورعية الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، بجهينة، لقاءً مشتركًا لشبيبة المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة الخزندارية.





بدأ اليوم بفقرة تعارف بين الشباب، ثم أقيمت فقرة للتأمل، والترانيم، والصلاة كنقطة انطلاق لليوم، أعقبها كلمة ترحيب من القمص أنطونيوس، والأخت ماجدولين.

تلا ذلك، لقاء مع الأخ أمير اميل بعنوان "الاختلاط والعلاقات الصحية"، من خلال مجموعات حواريه بين الشباب حول مفهوم الصداقة وشروطها، الصداقة بين الجنسين.

وتناقش الأخ امير مع الشباب حول مفهوم العلاقات، مختتمًا لقائه برساله للشباب حول البعد عن الصداقات، التي تبنى على المصالح الشخصية.