الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

البورصة
البورصة

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR  4 شركات، مقابل دخول 4 شركات أخرى.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى. 

وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

وشهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.

البورصة المصرية المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية لفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023 خرج من مؤشر EGX30 ومؤشرEGX30 Capped ومؤشر EGX30 TR 4 شركات دخول 4 شركات أخرى شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30 في مقابل دخول 16 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI

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