إكسترا نيوز: مصر تلعب دورًا محوريًا فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، فعلى مدار تاريخها وهي تلعب دورا محوريا في دعمها كأحد أهم ثوابت سياساتها الخارجية، سعيًا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية على أساس حل الدولتين.

مواقف عدة تجلى خلالها الموقف المصري الداعم لهذه القضية العادلة، أهمها تلك التي كانت حاضرة فى اللقاءات والمحافل الدولية التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشدد خلالها على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حل القضية الفلسطينية يكمن فى وحدة صف أبنائها

تدرك مصر أن حل القضية الفلسطينية يكمن في وحدة صف أبناء هذا البلد الشقيق، الأمر الذي جعلها تضطلع بمهمة جمع شمل الفلسطينيين ودعم قضاياهم الداخلية، وذلك من خلال استضافة أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل، تحت رعاية الرئيس السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية، أبرزها المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية.