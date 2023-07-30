الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أصول الأسواق الناشئة تشهد تدفقات قوية في شهر يونيو

مورجان
مورجان

كشفت تقارير دولية عن أن أصول الأسواق الناشئة شهدت تدفقات قوية في شهر يونيو، على خلفية انتعاش معنويات المخاطرة بشكل عام، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات 22.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ شهر يناير، مسجلة مكاسب للشهر الثالث على التوالي من صافي التدفقات الوافدة للمحافظ الاستثمارية.

واستفادت عملات الأسواق الناشئة من ضعف الدولار في شهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.26% بعد خسائر استمرت لشهرين متتاليين. وسجل المؤشر مكاسب في أول أسبوعين من الشهر، خاصة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

وحققت غالبية العملات الأجنبية مكاسب في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، حيث بدأت البنوك المركزية هناك في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر، كما استفادت بعض الاقتصادات من ارتفاع أسعار النفط.

وسجل شهر يونيو أداء إيجابيا بسوق أدوات الدين في الأسواق الناشئة، حيث شهدت العديد من عوائد السندات الدولية أجل 10 سنوات، وخاصة بالبلدان التي تعاني من ضائقة مثل الأرجنتين وأوكرانيا ونيجيريا، انخفاضات كبيرة.

واتسع نطاق المكاسب في كل من مؤشرات الأسواق الناشئة منفردة، حيث شهدت الغالبية مكاسب بنسبة 3% أو أكثر خلال هذا الشهر.

كما أنهت أسهم الأسواق الناشئة الشهر على ارتفاع، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.23% ليستقر عند أعلى مستوى له في 3 أشهر، مستفيدًا من الأداء الإيجابي للأسهم الصينية.

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