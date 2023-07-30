خسائر اقتصادية تضرب شرق آسيا بسبب انقطاع الكهرباء لـ26 ساعة

قال "فو تشي هيو" مدير الشركة الوطنية للكهرباء في فيتنام، إنهم قطعوا الكهرباء لمدة 26 ساعة، الأمر الذي كلَّفهم عشرات الآلاف من الدولارات خلال ذلك الأسبوع.

وبحسب شبكة "سي جي تي إن" الصينية، شوهدت مثل هذه الحالات على نطاق واسع منذ أوائل مايو من هذا العام عندما عانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من درجات حرارة قياسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة مع خزانات الطاقة الكهرومائية الجافة بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وتابعت أن منطقة جنوب شرق آسيا تشهد عادةً أكثر شهور السنة حرارةً في أبريل ومايو، لكن هذا العام، تعرضت معظم بلدان المنطقة لموجات حر غير مسبوقة، تسببت في أزمة تيار كهربائي غير مسبوقة.

موجات حر قاسية

وشهدت تايلاند أكثر أيامها حرارة على الإطلاق في 15 أبريل الماضي، عندما تجاوزت درجة الحرارة 45.4 درجة مئوية، ووصلت لاوس إلى 43.5 درجة مئوية لمدة يومين متتاليين في مايو، وفي فيتنام، ارتفعت درجة الحرارة إلى 43.8 درجة مئوية في اليوم الأول من شهر يونيو، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لنفس الفترة.

وصف تقرير صادر عن "ورلد ويذر أتربيوشن"، موجة الحر في أبريل بأنها تحدث مرة كل 200 عام، والتي كان من الممكن أن تكون "مستحيلة عمليًا" بدون تغير المناخ.

وأفادت الشبكة الصينية، بأن تأثير نقص الطاقة كان أكثر وضوحًا في المقاطعات الشمالية في فيتنام، حيث تكثر المجمعات الصناعية، وتُعد مقاطعتا باك نينه وباك جيانج في شمال البلاد مناطق تصنيع رئيسية للمكونات الإلكترونية، حيث أقامت شركات كبيرة متعددة الجنسيات مثل سامسونغ وفوكسكون وكانون مصانع.

وتابعت أن عادة ما تستخدم الآلات ذات السعة الكبيرة في إنتاجها، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومع ذلك، فقد ضرب انقطاع التيار الكهربائي الحكومي المتكرر المنطقة، ما دفع المصانع إلى تعليق عملياتها بشكل متكرر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الكهرباء الفيتنامية الحكومية، والمعروفة أيضًا باسم EVN، تفتقر المنطقة الشمالية للبلاد إلى 8 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهو رقم أعلى بكثير من التوقعات السابقة البالغة 5 آلاف ميجاوات.

وقال سوسومو يوشيدا من غرفة التجارة والصناعة اليابانية لفرانس برس إن الأضرار المباشرة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي المفرد الذي أصاب خمسة مصانع في منطقة صناعية تجاوزت 190 ألف دولار.

وتابع: "يبدو أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمجمعات الصناعية في شمال فيتنام مبلغ غير خاضع للمساءلة".

انقطاع التيار الكهربائي

قال صاحب محل لتأجير المولدات في فيتنام للصين "بسبب التخلص من الأحمال، يتعين على بعض العائلات ورجال الأعمال استئجار مولدات كهربائية مني، وزاد الطلب في متجري بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".