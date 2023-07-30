الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خسائر اقتصادية تضرب شرق آسيا بسبب انقطاع الكهرباء لـ26 ساعة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة في شرق آسيا

قال "فو تشي هيو" مدير الشركة الوطنية للكهرباء في فيتنام، إنهم قطعوا الكهرباء لمدة 26 ساعة، الأمر الذي كلَّفهم عشرات الآلاف من الدولارات خلال ذلك الأسبوع.

وبحسب شبكة "سي جي تي إن" الصينية، شوهدت مثل هذه الحالات على نطاق واسع منذ أوائل مايو من هذا العام عندما عانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من درجات حرارة قياسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة مع خزانات الطاقة الكهرومائية الجافة بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وتابعت أن منطقة جنوب شرق آسيا تشهد عادةً أكثر شهور السنة حرارةً في أبريل ومايو، لكن هذا العام، تعرضت معظم بلدان المنطقة لموجات حر غير مسبوقة، تسببت في أزمة تيار كهربائي غير مسبوقة.

txt

أزمة الكهرباء تدفع الولايات المتحدة والصين لاستهلاك معدلات قياسية من الوقود

موجات حر قاسية

وشهدت تايلاند أكثر أيامها حرارة على الإطلاق في 15 أبريل الماضي، عندما تجاوزت درجة الحرارة 45.4 درجة مئوية، ووصلت لاوس إلى 43.5 درجة مئوية لمدة يومين متتاليين في مايو، وفي فيتنام، ارتفعت درجة الحرارة إلى 43.8 درجة مئوية في اليوم الأول من شهر يونيو، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لنفس الفترة.

وصف تقرير صادر عن "ورلد ويذر أتربيوشن"، موجة الحر في أبريل بأنها تحدث مرة كل 200 عام، والتي كان من الممكن أن تكون "مستحيلة عمليًا" بدون تغير المناخ.

وأفادت الشبكة الصينية، بأن تأثير نقص الطاقة كان أكثر وضوحًا في المقاطعات الشمالية في فيتنام، حيث تكثر المجمعات الصناعية، وتُعد مقاطعتا باك نينه وباك جيانج في شمال البلاد مناطق تصنيع رئيسية للمكونات الإلكترونية، حيث أقامت شركات كبيرة متعددة الجنسيات مثل سامسونغ وفوكسكون وكانون مصانع.

وتابعت أن عادة ما تستخدم الآلات ذات السعة الكبيرة في إنتاجها، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومع ذلك، فقد ضرب انقطاع التيار الكهربائي الحكومي المتكرر المنطقة، ما دفع المصانع إلى تعليق عملياتها بشكل متكرر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الكهرباء الفيتنامية الحكومية، والمعروفة أيضًا باسم EVN، تفتقر المنطقة الشمالية للبلاد إلى 8 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهو رقم أعلى بكثير من التوقعات السابقة البالغة 5 آلاف ميجاوات.

وقال سوسومو يوشيدا من غرفة التجارة والصناعة اليابانية لفرانس برس إن الأضرار المباشرة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي المفرد الذي أصاب خمسة مصانع في منطقة صناعية تجاوزت 190 ألف دولار.

وتابع: "يبدو أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمجمعات الصناعية في شمال فيتنام مبلغ غير خاضع للمساءلة".

انقطاع التيار الكهربائي

قال صاحب محل لتأجير المولدات في فيتنام للصين "بسبب التخلص من الأحمال، يتعين على بعض العائلات ورجال الأعمال استئجار مولدات كهربائية مني، وزاد الطلب في متجري بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". 

آسيا الكهرباء انقطاعات خسائر اقتصادية الدولارات الفيتنامية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس