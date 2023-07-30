محمد عبدالغنى: لاحظنا عزوف المواطنين عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني، إن موضوع مباشرة الحقوق السياسية هو موضوع مهم جدا، فهي عملية مفصلية في أداء العملية والشكل الانتخابي.

وأوضح عبدالغني، أن في مصر لدينا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، أهمها ما يتعلق بضعف عملية المشاركة الانتخابية ورغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو موضوع متكامل.

وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية أنه يجب أن يتم النظر إلى أنه لدينا قانون جيد وشديد الجودة، فلدينا ملاحظات في التطبيق، أولها مثلا أن المواطنين في انتخابات البرلمان عام 2012 اصطفوا أمام اللجان بمسافة ٢ كيلو متر تقريبا بنسبة مشاركة تصل إلى 54% أما في عام 2015 و2020 كانت نسبة المشاركة لا تتجاوز الـ28% بحسب ما هو معلن.

وأكد عبد الغني أن هذه النسب هي بمثابة جرس انتباه جدا ونحتاج لمعرفة أسباب ضعف المشاركة وتفعيل مواد القانون وتحسين الدعايا وتحسين المشاركة وتحسين أحقية المواطن في مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه أكد الدكتور محمد شوقي العناني المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن الغاية النهائية للحوار هي زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وقال العناني فى كلمته بجلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين، فهو حوار عملي جاد من المنتظر أن ينتهي إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبدأت منذ قليل جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسى، للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية



وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.



وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".