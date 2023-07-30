وفاة عبدالله حسن يوسف تتصدر اهتمامات المصريين على "جوجل"

تصدّر خبر وفاة عبد الله، نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، مُحركات البحث على «جوجل»، حيث جاء في صدارة عمليات البحث في النطاق الجغرافي لمصر.

وتوفي عبدالله يوسف، عن عمر 35 سنة، في حادث غرق بالساحل الشمالي، ويعد عبدالله هو الابن الأصغر للفنان الراحل.

وإلى جانب وفاة عبدالله حسن يوسف، جاء عدد من الموضوعات ضمن اهتمامات المصريين في عمليات البحث خلال الساعات الماضية، كان أهمها انتقال علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، إلى نادي "زد" ليحرس عرينه بعد سنوات ست قضاها في القلعة الحمراء.