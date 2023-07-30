الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الإجراءات الحكومية العاجلة لتخفيف الضغط.. الصين تواجه أزمة كهرباء

الارتفاع الكبير لدرجات
الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في الصيف

أكدت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن الحكومة في بكين تعمل على ضمان إمداد مستقر للكهرباء، حيث يستمر الضغط على شبكات الكهرباء في الارتفاع في ظل موجة حر مطولة طالت مساحة كبيرة من البلاد.

وفي حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام لمجلس الدولة، كشف أو هونج، نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عن الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان إمدادات الطاقة، خلال موسم الصيف الحارق.

وصل توليد الكهرباء اليومي في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 30.17 مليار كيلوواط / ساعة منذ أوائل يوليو، وهو أعلى بمقدار 1.51 مليار كيلوواط / ساعة عن ذروة العام الماضي، وفقًا لما ذكره أو هونج.

موجات حر قاسية وضغط على شبكات الكهرباء

وأفادت الصحيفة الصينية بأنه منذ يونيو الماضي، اجتاحت الصين العديد من موجات الحر، لا سيما في المقاطعات الشمالية، حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية يوم الأربعاء الماضي إن درجات الحرارة المرتفعة اليومية في 26 محطة أرصاد جوية حطمت جميع الأرقام القياسية.

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وتابعت أن الإجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مثل تكثيف مخزونات الفحم وإمداداته، وزيادة طاقة الرياح وقدرة الألواح الشمسية أسفرت عن نتائج ملموسة.

وقال أوي إن إمدادات الفحم زادت بشكل مطرد، حيث أظهرت الواردات نموًا سريعًا، ما أدى إلى توازن إجمالي بين العرض والطلب.

وقال المسئول إنه تم توقيع عقود كافية متوسطة إلى طويلة الأجل للفحم الحراري، مع معدلات تنفيذ عالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكهرباء التي تعمل بالفحم لا تزال تمثل 65 في المائة من احتياجات الطاقة السنوية للبلاد، وقال أوي إن مخزون الفحم في محطات الطاقة المدارة مركزيًا يبلغ 198 مليون طن بزيادة 23 مليون طن على أساس سنوي، ما يوفر إمدادًا يمكن أن يستمر لمدة 26 يومًا، كما لعبت منشآت توليد الطاقة الجديدة دورًا في تأمين إمدادات الكهرباء في هذا الصيف.

وتابعت أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، شكلت السعة المركبة حديثًا لطاقة الرياح والألواح الشمسية 71 بالمائة من قدرة التوليد المركبة حديثًا في الصين.

وقال ليو مينجيانج، رئيس إدارة الطاقة الكهربائية بإدارة الطاقة الوطنية، إن هذه المرافق تمثل أكثر من 54 في المائة من مصادر توليد الطاقة المضافة حديثًا في الصين، ما يلبي بشكل فعال الطلب على الكهرباء في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى توازن العرض والطلب، وبافتراض الظروف العادية لتوافر الوقود، وعمليات محطة الطاقة وغيرها من التدابير، فمن المتوقع أن يظل العرض والطلب الإجمالي للكهرباء في الصين في توازن ضيق، خلال فترة ذروة الصيف، ما يعني أن الضغط على شبكات الكهرباء وانقطاعات التيار لن تتوقف خلال أشهر الصيف القاسية.

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