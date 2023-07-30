نائب رئيس جامعة الإسكندرية: المستشفى الرئيسى الجامعى يشهد جهودًا غير مسبوقة

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المستشفى الرئيسي الجامعي يشهد جهودًا غير مسبوقة من قبل الأطباء والتمريض والفنيين، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "المستشفى الرئيسي الجامعي بين الماضي والحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتور أيمن الشايب، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور باسم نشأت بشاي، مدير عام المستشفى الرئيسي الجامعي، ولفيف من الباحثين والأطباء وأطقم التمريض والفنيين، بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وقال "الغندور" إن كلية الطب جامعة الإسكندرية يشار إليها بالبنان نتيجة لتميزها وريادتها على مستوى العالم، لافتًا إلى الدرجة العلمية المزدوجة بين كليتي الطب جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية كأول درجة علمية على مستوى مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.

ووجهه الغندور الشكر للقائمين على المؤتمر، لاسيما وأنه يشجع على خلق روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء الذين ينقلون خبراتهم لشباب الأطباء لتحسين المستوى العلمي، والذي سيساهم بدوره في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور علي عبدالمحسن، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو إلقاء الضوء على دور المستشفى الرئيسي الجامعي، والذي يقف عدد كبير من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين وراءه، والارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي للفريق الطبي من العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك لرفع كفاءتهم لتقديم خدمة طبية متميزة لكل المرضى.

ويناقش المؤتمر، خلال جلساته، عددًا من الموضوعات العلمية، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية "نحو العمل بروح الفريق"، "نحو تقديم خدمة متميزة للمرضى"، "طوارئ المستشفى كمركز تميز"، "دور المستشفى في خدمة المجتمع"، "الجوانب القانونية والإدارية للأطباء"، وورشة عمل بعنوان "الاستخدام الآمن للأدوية"، وتدريب طلاب الامتياز، والتدريب الإلزامي للصيادلة الجديد، و"حقوق وواجبات العاملين بمستشفيات الجامعة".