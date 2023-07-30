الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: استضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية يؤكد دعمها القضية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية مما يؤكد دعم مصر في إنهاء القضية الفلسطينية، مشيدة باستضافة مصر اجتماع مجلس الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن دعوة مصر للاجتماع جاء لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنعاش قطاع الاقتصاد في غزة من خلال وجود السلطة الفلسطينية.

وأكدت أن هدف الاجتماع هو منع حدوث توتر يؤدي لانهيار التهدئة، خاصة مع وجود هجمات متكررة من إسرائيل على المخيمات الفلسطينية.

وتابعت أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى توحيد الجهات الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وإنهاء الانقسام لوقف الانتهاكات والانتقالات التي تقع بحق الفلسطينيين في الضفة أو قطاع غزة، وذلك من خلال دعم صمود المواطنين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتعسفة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساتها، وتستند مصر في ذلك على الشرعية الدولية في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

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