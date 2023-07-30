ضبط 30 قطعة سلاح نارى في سوهاج ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن سوهاج، دمياط، حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر مديرية أمن سوهاج، ومركز شرطة الزرقا، قسمى شرطة ثان دمياط، دمياط الجديدة، بدمياط.

أسفرت الجهود عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 24 فرد محلى، عدد من الطلقات الخرطوش بحوزة 16 متهمًا بينهم 4 منهم معلومات جنائية، بسوهاج.

وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.