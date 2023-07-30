الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكليف إبراهيم سعيد حمزة بعمل أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بقيام إبراهيم سعيد إبراهيم حمزة القائم بعمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي الإدارة العامة للمدن الجامعية بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلي عمله اعتبارا من 30/7/2023.

إبراهيم سعيد إبراهيم حمزة
كما أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارًا بالاستعانة  باللـواء حسـام بـهـيج عبـدالحميـد الشـربيني لتسييـر أعمـال أميـن الجامعـة المسـاعد لشئون خدمة المجتمـع وتنمية البيئة اعتبارًا من 20/7/2023.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة الإدارة العامة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني التعليم والطلاب الاستعانة الإدارة العام

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