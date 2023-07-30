في اليوم العالمي للصداقة.. أبرز التمنيات والرسائل التي يمكن إرسالها

يحتفل سنويا بيوم الصداقة الدولي في 30 يوليو، وهو اليوم الذي يكرم الروابط الأبدية التي نشاركها مع أصدقائنا والأهمية التي يلعبونها في حياتنا، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للصداقة في عام 2011 بفكرة أن الصداقة بين الشعوب والدول والثقافات والأفراد يمكن أن تلهم جهود السلام وتبني الجسور بين المجتمعات، الروابط القوية من الصداقة الحميمة والثقة تخلق بيئة صحية وآمنة للناس لينمو فيها، ومن ثم فإن يوم الصداقة له أهمية كبيرة لأنه بمثابة تذكير لكيفية قيام أصدقائنا بجلب الفرح والدعم والحب مما يجعل الحياة أكثر إمتاعًا وذات مغزى.

إذا كنت تحتفل أنت ورفاقك بيوم الصداقة العالمي فإليك بعض أفضل التمنيات التي يمكنك مشاركتها معهم على Facebook و WhatsApp ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يوم الصداقة العالمي 2023 التمنيات والرسائل والتحيات والصور:

مهما كبرنا بغض النظر عن المسافة بيننا ستبقى دائمًا في قلبي، أتمنى لك يوم صداقة سعيدة جدا.

أعز صديق منذ أن دخلت حياتي ملأتها بفرح وسعادة مطلقة... عيد صداقة سعيد لك.

كنت هناك من أجلي عندما لم يقف أحد بجانبي.. لقد كنت دائما تحميني وتحبني.. يسعدني أن يكون لدي صديق مثلك في حياتي. عيد صداقة سعيد.

عيد صداقة سعيد لأحلى وأحلى إنسان في حياتي.. أشكرك على تحمل تصرفاتي الغريبة، يا صديقي العزيز ودعمك الأعمى لي خلال السراء والضراء.

قد يكون لدي العديد من الأصدقاء لكنك الوحيد الأقرب إلى قلبي وروحي.. سأظل أحبك دائمًا أكثر في هذا العالم.. أرسل حبي وأمنياتي الحارة في يوم الصداقة.

أفضل دواء تحتاجه هو مشاركة الضحك أو الابتسامة مع صديقك.. دعنا نعد بفعل الشيء نفسه لبقية حياتنا. عيد صداقة سعيد.

أعز صديق أحبك أكثر لأنك موجود دائمًا لتنضم إلي في أكثر الأشياء غباءً في الحياة.. عيد صداقة سعيد لك.

عندما أنظر إليك، أشعر أنك تنعمت بأكثر مما تستحق.. يوم صداقة سعيد لك لوجود صديق مثلي.

إن العثور على صديق يتواصل معك على جميع المستويات أمر نادر للغاية، لكنني أشعر أنني محظوظ لأنني وجدت هذا الشخص فيك.. يوم صداقة سعيد لأصدقائي الأعزاء.