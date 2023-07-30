الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواصل اجتماعاتها بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاتها لليوم الثاني، حيث عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها برئاسة مشيرة خطاب. 

وترأس المحامي عصام شيحة، عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية، أعمال الجلسة الثالثة التي تناولت التحديات التي تواجه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. تحدث فيها سلطان الجمالي، مقرر عام المؤتمر، وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، والسيدة كاثرين روز بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار جابر صالح الحويل، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وغفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية، ومثل د. محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس في لجنة الصياغة التي تولت إعداد التوصيات والبيان الختامي للاجتماع.

كما عرض السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا للمنطقة الجغرافية لمصر والسودان والقرن الإفريقي عن الإنجازات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في الأردن وفلسطين والسودان والعراق، كما قدَّم التحديات التي تواجهها. هذا وأعلن رئيس اللجنة الوطنية في العراق عن استضافته اجتماعات الدورة القادمة للشبكة العربية.

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