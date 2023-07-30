انطلاق فعاليات "كابيتانو مصر" بملاعب مركز شباب الحرية بالبحيرة (صور)

انطلقت منذ قليل فعاليات "كابيتانو مصر"، والتي تقام اليوم وغدا على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة للموسم الثاني من البرنامج، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى محافظة البحيرة، حيث بدأت فعاليات اليوم الأول من الساعة السادسة ونصف صباحا بحضور أكثر من 9 آلاف لاعب.

‏ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

‏يعتبر برنامج "كابيتانو مصر"، فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وبالتالي زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، والتي تعكس أيضا الالتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال، الذي يشارك فيه عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات البحيرة الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث سيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول فترة تنفيذه.

يأتى ذلك بناء على تأكيدات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي ترقى بمستوى الرياضة المصرية، وتبدع في اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية، لإبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

