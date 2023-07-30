موعد مسابقة ملكة جمال الكون 2023 وأين ستقام هذا العام؟

أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين، عن أن الفائزة لهذا العام سيتم تتويجها يوم 18 نوفمبر في السلفادور.

مسابقة الجمال السنوية هي واحدة من أقدم العروض وأكثرها مشاهدة في العالم، سوف يسبق نهائي نوفمبر أسابيع من المسابقات والأحداث التمهيدية.

فازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel بلقب 2022 في يناير في نيو أورليانز، لويزيانا، بعد تأجيل مسابقة العام الماضي لتجنب الاصطدام بكأس العالم FIFA قطر في نوفمبر.



فاز ت جابرييل وهي أمريكية فلبينية، على 84 متسابقة آخر في الحدث الجذاب، حيث تم الإعلان أيضًا عن الدولة المضيفة التالية السلفادور، وقال رئيس البلاد نيب بوكيلي في فيديو مسجل تم عرضه في الحدث "السلفادور بلد مليء بالجمال.. لدينا أفضل شواطئ ركوب الأمواج في العالم والبراكين الرائعة والقهوة الفاخرة وأصبحنا الآن أكثر البلدان أمانًا في أمريكا اللاتينية".

"أود أن أشكر منظمة ملكة جمال الكون لانضمامها إلينا في هذه العملية التاريخية.. السلفادور تتغير ونريد منكم أن تأتوا وتروها بأنفسكم".

تشترك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى المعروفة رسميًا باسم جمهورية السلفادور في حدودها مع هندوراس وغواتيمالا، وكانت آخر مرة استضافت فيها المسابقة عام 1975 في سان سلفادور عندما توجت ملكة جمال فنلندا بالتاج.

ومن المقرر أن يتم تمثيل أكثر من 90 دولة في حدث نوفمبر بما في ذلك لأول مرة باكستان، ومن المتوقع أيضًا أن يعود ممثلون من عدة دول مثل مصر وبنجلاديش بعد سنوات من الغياب.

ستكون مسابقة ملكة جمال الكون الـ72 تاريخية بأكثر من طريقة، سيكون هذا أول حدث يقام بعد أن استحوذت شركة الإعلام التايلاندية JKN Global Group على العلامة التجارية من IMG، كما ستمثل أول مسابقة تسمح للنساء المتزوجات والأمهات بالمنافسة.

في السابق كان يُسمح فقط للنساء غير المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا اللائي لم يتزوجن مطلقًا أو أنجبن أطفالًا بالتقدم.

تتم استضافة ملكة جمال الكون من قبل دولة مختلفة كل عام، أقامت الولايات المتحدة المسابقة أكثر من أي دولة أخرى، لكن الدول المضيفة الأخرى ضمت تايلاند والفلبين وروسيا وفيتنام واليونان وقبرص وكوريا الجنوبية وسنغافورة على سبيل المثال لا الحصر.