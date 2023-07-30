الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت منذ الأمس انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو 2 درجة إلى 4 درجات و5 درجات في بعض المناطق، بسبب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد لمرتفع العروض الوسطى، الذي دائمًا ما يكون مصحوبًا بكتل هوائية أقل في الحرارة من امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن أمس سجل درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل بعدما كنا نسجل 38 و40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت: "اليوم سيستمر معنا انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر معنا على مدار هذا الأسبوع".

 

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل، ولكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة أنخفاض درجات الحرارة الأرصاد استمرار مدار الأسبوع

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