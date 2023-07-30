3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

أكد مصدر طبي بصحة مطروح تزايد أعداد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، الذي وقع صباح اليوم بطريق الإسكندرية مطروح، إلى 3 وفيات و37 مصابًا.

وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة وبعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

ووقع حادث صباح اليوم بطريق الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا تزال الحالات تتلقى العلاج والمتابعة حتى الآن.