الليلة.. "البحر فى الإبداع البورسعيدى" ضمن فعاليات معرض بورسعيد للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ندوة "البحر في الإبداع البورسعيدي"، ضمن فعاليات معرض بورسعيد للكتاب، بدورته السادسة، المنعقدة حاليًا في ساحة ديليسبس، أمام مديرية أمن المحافظة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ويشارك في الندوة: الدكتور عاطف زرمبة، والريس زكريا إبراهيم، والدكتور محمد العشي، ويدير الندوة الدكتور أحمد يوسف عزت.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المعرض مساء يوم 1 أغسطس المقبل، بأمسية شعرية يشارك فيها مجموعة من الشعراء.

ويرافق الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية، الخاصة بالطفل، إلى جانب عروض لفرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة.

يُشار إلى أن المعرض يقام بالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتقدم قصور الثقافة خلاله برنامجًا حافلًا ينسق بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى "الإدارة العامة لثقافة الطفل"، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل "فرع ثقافة بورسعيد"، كما تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانًا من سلاسل إصدارات مشروع النشر ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة بجناح الهيئة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

وافتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض بورسعيد السادس للكتاب 23 يوليو، وتستمر فعالياته حتى 1 أغسطس 2023، وتشارك فيه جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة في معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.