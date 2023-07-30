الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. إعادة فتح باب المرافعة فى قضية "أحداث شغب السلام"

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم أسلحة نارية أحداث شغب السلام

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