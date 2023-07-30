الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

تحصين يواكيم لوف الف رأس ماشية الحمى القلاعية بمحافظة الغربية

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