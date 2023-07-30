الكلاسيكو الودى.. برشلونة يقهر ريال مدريد بثلاثية فى الولايات المتحدة

حقق فريق برشلونة الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت خلال جولة الفريقين بالولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

سجل ثلاثية برشلونة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 15 وفيرمن لوبيز في الدقيقة 85 وفيران توريس في الدقيقة 91.

الشوط الأول

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام ريال مدريد، متقدمًا بهدف نظيف في الكلاسيكو الودي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد الفريقان لبداية الموسم الجديد 2023-2024، من خلال خوض عدة مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف التقدم لصالح برشلونة في شباك كورتوا في الدقيقة 15 بعدما أرسل بيدري تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لديمبيلي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 3 أوريول روميو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من العارضة.

وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء تحصل عليها ريال مدريد في الدقيقة 19 بعد لمسة يد من أراوخو.

في الدقيقة 40 عثمان ديمبيلي استغل خطأ من المدافع ميندي وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة على يساره ولكن تألق تيبو كورتوا وتصدى للكرة.

وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية في الدقيقة 39 ارتدت من العارضة.

وانفرد عثمان ديمبيلي بالحارس في الدقيقة 40 ثم سدد الكرة على يساره ولكن تألق تيبو كورتوا وتصدى للكرة.

الشوط الثاني

في الدقيقة 51 فينيسيوس جونيور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

ريال مدريد أجرى تغييرين بنزول توني كروس ولوكا مودريتش بدلا من كامافينجا وفالفيردي.

في الدقيقة 60، عثمان ديمبيلي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس كورتوا.

واستمر الحظ يعاند ريال مدريد بعد تصويبة صاروخية من تشواميني من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة ثم ارتطمت في رأس الحارس مارك تير شتيجن ومرت لخارج الملعب.

وسجل فيرمن لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في الشباك.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 91 بعدما أرسل لوبيز تمريرة رائعة للاعب فيران توريس داخل منطقة الجزاء وراوغ الأخير الحارس كورتوا عن طريق رفع الكرة من فوقه ثم سدد الكرة في الشباك.