الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكلاسيكو الودى.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف فى الشوط الأول

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام ريال مدريد، متقدمًا بهدف نظيف في الكلاسيكو الودي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد الفريقان لبداية الموسم الجديد 2023-2024، من خلال خوض عدة مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف التقدم لصالح برشلونة في شباك كورتوا في الدقيقة 15 بعدما أرسل بيدري تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لديمبيلي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 3 أوريول روميو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من العارضة.

وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء تحصل عليها ريال مدريد في الدقيقة 19 بعد لمسة يد من أراوخو.

في الدقيقة 40 عثمان ديمبيلي استغل خطأ من المدافع ميندي وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة على يساره ولكن تألق تيبو كورتوا وتصدى للكرة.

وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية في الدقيقة 39 ارتدت من العارضة.

وانفرد عثمان ديمبيلي بالحارس في الدقيقة 40، ثم سدد الكرة على يساره ولكن تألق تيبو كورتوا وتصدى للكرة.

برشلونة ريال مدريد مباراة ودية الكلاسيكو عثمان ديمبيلي

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