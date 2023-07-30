الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص هدد فتاة بسلاح أبيض فى فيديو على "فيسبوك"

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة.
 

المتهم


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.


بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه".


بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص واتهمته بتهديدها.


تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيس بوك بسلاح أبيض تداول مقطع فيديو شرطة منشأة القناطر فيديو علي الفيسبوك

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