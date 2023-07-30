الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل ابن عمته حرقا فى حلوان للجنايات

المتهم
المتهم

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، إحالة عامل لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل ابن عمته بعدما أشعل النار فى منزله. 
تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة حلوان، بإشعال شاب النيران في منزل العائلة، وتسبب في إنهاء حياة ابن عمته حرقًا وشرع في قتل 6 آخرين بسبب خلافات بينهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتهم، اشترى ثلاث زجاجات نفط، وألقى الأولى والثانية على باب الشقة وإشعال النيران، وألقى محتويات الزجاجة الثالثة على جسد ابن عمته وإشعال النيران في جسده، تسبب في حروقه بنسبة 80% وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالة المتهم للجنايات.

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