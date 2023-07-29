السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: ننسق مع الجهات المعنية لربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة تنسق خلال الفترة الراهنة مع عدد من الجهات المعنية لربط التدريب المهني الذي توفره الوزارة من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها باحتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن هذا التعاون يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، ومعايير العمل الدولية، لمواكبة سوق العمل العالمي، وما يواجهه من تحديات ووظائف مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.

وكان قد افتتح الوزير، ملتقى توظيف، بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفر المئات من فرص العمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها.

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