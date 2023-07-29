بالأسماء.. تفاصيل إصابة 26 عاملا في انفجار أتوبيس بطريق "السويس السخنة"

حصلت “الدستور”، على أسماء العمال المصابين نتيجة انقلاب أتوبيس كان يستقلونه بطريق السويس السخنة.

وذكر مصدر طبي، أن العاملين المصابين هم محمد أبو الفتوح علام 43 عامًا، مقيم بطنطا، وسلام محمد عبد المقتدر 28 عامًا مقيم بالعصافره الإسكندرية، وصابر عبد اللطيف محمد 58 عامًا، مقيم بالحامول كفر الشيخ، ومحمود عبد التواب محمود عبد الرحمن 23 عامًا_ سائق الأتوبيس، مقيم بالدقهلية، والشحات سالم محمد على 44 عامًا مقيم بالسويس، وسيد عبد العزيز نعيم 50 عامًا مقيم بالبحيرة، وسمير صابر فتحي سابق 50 عامًا، مقيم منوف المنوفية، ومحمد عمر إبراهيم محمد 48 عامًا، مقيم بالإبراهمية الشرقية، ومجدى عبد الحميد رمضان 42 عامًا مقيم مقيم بكفر الدوار البحيرة.

كما أصيب محمد حداد مهدي 35 عامًا، مقيم بالبحيرة يعاين كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات، والسعيد السيد السيد 42 عامًا مقيم بالغربية، وفتحي محمد محمود 55 عامًا، مقيم بالمحلة، وإبراهيم رجب طلبه 34 عامًا مقيم بالبحيرة، ومحمد سعيد صالح 46 عامًا، ومحمد منيسى محمود 38 عامًا مقيم بالبحيرة، ونجيب محمد الشحات 48 عامًا مقيم بالسويس، ورجب أحمد محمد 37 عامًا مقيم بالمستقبل السويس، وعبدالله مصطفى حسن 53 عامًا، مقيم بالبحيرة، وأحمد سعيد السيد 34 عامًا، وجمال سالم محمد 58 عامًا مقيم ببني سويف، ومحمد عمر إبراهيم 48 عامًا مقيم بالشرقية، وعلى عبدالمرضي على 59 عامًا، مقيم بالمنوفية مركز منوف، وأسامه هاشم إبراهيم 56 عامًا، مقيم كفر الشيخ، ومبروك فرج مسعود مقيم بكفر الدوار، والسيد محمد عبد العاطي 55 عامًا مقيم بمركز الزقازيق.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، ووجه مدير المرفق 16 سيارة إسعاف لموقع الحادث، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى السويس.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانحداره يمين طريق "السخنة السويس" أمام قرية كناري، انقلاب الأتوبيس رقم "ط ب ص 4956" على الجانب الأيسر.

وكان مستشفى السويس العام قد استقبل 26 عاملا مصابين في حادث انقلاب أتوبيس كان يستقله العمال عائدين من مكان عملهم لمدينة السويس، وجرى نقلهم للأقسام الداخلية بعد تشخيص حالتهم.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن العاملين المصابين تابعين لشركة المقاولون العرب وكانوا في أحد مواقع العمل بالسخنة، وجميع حالتهم مستقرة وإصابتهم بسيطة.

وأوضح المصدر، أن الطاقم الطبي بقسم الطوارئ فحص المصابين وشُخص الحالات وأفاد التقرير الطبي، أن أغلب الإصابات بين الكدمات والجروح، ومصاب واحد فقط مصاب بكسر في الذراع.