السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا لافتتاحه.. وكيل "صحة مطروح" يتابع فرش وتجهيز القسم الداخلى بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال فرش وتجهيز القسم الداخلى بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بعد رفع كفاءته وتطويره والذى سيعمل بطاقة استيعابية 22 سرير داخلى استعدادا لافتتاحه.

 

وأوضح أن أعمال تطوير القسم الداخلى بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية تمت بتكلفة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة ألف جنيه، حيث تم معالجة تسريب المياه الموجودة على قسم العمليات بتكسير الأرضيات وتغيير مسار غرف الصرف وتركيب رخام للأرضيات.  

 

وأضاف أنه تم معالجة وصيانة أبواب الغرف وأبواب قسم العمليات وتركيب ستائر وفواصل بالغرف بين أسرة المرضى حفاظا على خصوصية المريض وتم صيانة وتشغيل التكييف المركزى بالمستشفى ومراجعة لوحات ووصلات الكهرباء ومصابيح الإضاءة ليطابق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية. 

 

وأكد أنه قام بتشكيل لجنة من إدارات التموين الطبى والطب العلاجى والإدارة الهندسية والمخازن والتفتيش المالي والإدارى لمتابعة أعمال التطوير والفرش وإعداد تقرير مفصل، مشيرا إلى أنه وجميع العاملين بالقطاع الصحى لم ولن يدخروا أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية ورفع مستوياتها من أجل أهالي وزائرى محافظة مطروح.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع مستوى الخدمات صحة مطروح محافظ مطروح وكيل صحة مطروح

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