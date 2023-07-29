محمد أبو داوود: دورة مهرجان المسرح الجديدة باسم الزعيم عادل إمام شرف كبير

أعرب الفنان محمد أبو داوود عن سعادته الشديدة وفخره بانطلاق الدورة الـ 16 الجديدة من مهرجان المسرح المصري القومي، والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وقال “أبو داود” خلال لقائه على الريد كاربت إن وضع اسم الزعيم عادل إمام على الدورة الجديدة من المهرجان شرف كبير، خاصة وأنه يتمتع برصيد كبير وعظيم من الأعمال المسرحية الكبيرة والتي تركت اثر كبير بالفن المصري ولدى الجمهور، مشيرًا إلى أنه كان له حظ وفير بالتعاون معه في مسرحية “بودي جارد”.

يذكر أن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق "يوم 29 يوليو، وتستمر حتى 14 أغسطس".

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من : الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي ، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .



ويتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي : من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .