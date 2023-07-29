السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق الوقاية من الدوالي وأسباب الإصابة بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل" عن معرفة السر والسبب وراء إصابة الشخص بالدوالي، خاصًة أن هذا المرض مُصاب به الكثيرون من الرجال قبل النساء.

ويرصد "الدستور" السبب وراء الإصابة بالدوالي بجانب طرق الوقاية من الإصابة بمرض الدوالي، وعن الأعراض الخاصة بإصابة الأشخاص بمرض الدوالي، خلال السياق السطور التالية.

 

وبحسب موقع الصحة العالمي، أوضح أن السبب وراء الإصابة بمرض الدوالي، هو الضعف الذي يحدث في الصمامات أو تلفها إلى الإصابة بالدوالي الوريدية، بسبب الضعف الذي يصيبها لعدم ضخ الدم لها بشكل طبيعي.

 

وعن الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب بالدوالي، أوضحت التقارير الصحية الخاصة بموقع الصحة العالمي، أن الأعراض تكون هي شعور مؤلم أو ثقيل في الساقين، بالإضافة إلى الشعور بالحرقة وتقلص العضلات في أسفل الساقين، بجانب تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، ووجود تغيرات في لون الجلد حول الدوالي الوريدية.

 

وعن الطرق الخاصة بالوقاية من مرض الإصابة بمرض الدوالي، يجب على الشخص أن يتجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والجوارب الضيقة لأنها تسبب الإصابة بمرض الدوالي، بجانب تغيير وضع الجلوس أو الوقوف بانتظام والمستمر لمدة طويلة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الملح، والاهتمام بممارسة الرياضة بشكل مستمر.

 

تعريف بمرض الدوالي

يُجدر الإشارة إلى أن تعريف مرض الدوالي الوريدية هو حدوث التواء وتضخم في الأوردة. وأي وريد يوجد بالقرب من سطح الجلد (وريد سطحي) عُرضة للإصابة بالدوالي. ولكن الأكثر شيوعًا هو إصابة الدوالي الوريدية أوردة الساقين. ويرجع هذا إلى أن الوقوف والمشي يزيدان الضغط على أوردة الجزء السفلي من الجسم.

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