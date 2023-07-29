السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم الرعاية الطبية لـ 765 حالة بقافلة جامعة طنطا بسمنود

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية بمدينة سمنود  بمركز سمنود لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 765 من خلال 11 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 68 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 62 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و64 حالة في عيادة طب الأطفال، و134 بجراحة العظام، و124 بعيادة الأمراض الجلدية، و114 بأمراض الباطنة، و86 بعيادة جراحة المسالك البولية، و74 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و8 بعيادة الجراحة العامة، و52 بعيادة الأمراض الصدرية، و22 بالنفسية والعصبية، و25 بعيادة القلب والأوعية.


كما تم تحويل 68 حالة بواقع 6 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال، و 8عظام، و8 جلدية، و6 باطنة، و9 مسالك بولية، و14 انف واذن وحنجرة، و2 جراحة عامة، و6 الصدر، و3 نفسية وعصبية، و4 قسم القلب والأوعية الدموية.

تقديم الرعاية الطبية لـ 765 حالة بقافلة جامعة طنطا بسمنود ؤسسة حياة كريمة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الجراحة العامة الخدمات الطبية للمرضى

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة