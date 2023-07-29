تقديم الرعاية الطبية لـ 765 حالة بقافلة جامعة طنطا بسمنود

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية بمدينة سمنود بمركز سمنود لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 765 من خلال 11 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 68 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.



شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 62 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و64 حالة في عيادة طب الأطفال، و134 بجراحة العظام، و124 بعيادة الأمراض الجلدية، و114 بأمراض الباطنة، و86 بعيادة جراحة المسالك البولية، و74 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و8 بعيادة الجراحة العامة، و52 بعيادة الأمراض الصدرية، و22 بالنفسية والعصبية، و25 بعيادة القلب والأوعية.



كما تم تحويل 68 حالة بواقع 6 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال، و 8عظام، و8 جلدية، و6 باطنة، و9 مسالك بولية، و14 انف واذن وحنجرة، و2 جراحة عامة، و6 الصدر، و3 نفسية وعصبية، و4 قسم القلب والأوعية الدموية.