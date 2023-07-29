"جثة فى الشارع".. حكاية عامل قُتل بطعنات غادرة أمام منزله بدار السلام

«جثة في الشارع والسبب سيدة وابنها».. مأساة ونهاية حزينة عاشها عامل قبل مقتله على يد عامل على خلافات معه تجددت على فترة من الزمن بسبب شهامته وتدخله لفض مشاجرة وتعدٍ على سيدة في منطقة دار السلام.

جثة في الشارع

البداية كانت بوجود جثة شاب لا يتجاوز عمره العقد الثالث من العمر، عامل، في الشارع أمام منزله طعنه عامل من جيرانه في منطقة دار السلام وفر هاربًا، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وتبين من سماع أقوال الشهود أن الشاب كان منذ شهور تدخل لنصرة فتاة تعدت عليها عائلة في الحي وطلبوا منها مغادرة المنزل لخلافات عائلية بينهم، وتدخل هو ودافع عنها ونصرها منهم، ومنذ ذلك الوقت وهما يتعدون عليه بالسب ويجرون شكله في الطريق والمجني عليه يتجاهل خلافاتهم، لأنه لا يريد أن يدخل في خلافات مع أهل الحي، حتى إن الكثير حاولوا التدخل للتصالح بينهم بينما أسرة المتهم ترفض.

طعنات غادرة وهروب

وتابعوا أنه يوم الواقعة وأثناء خروح المجني عليه من منزله، باغته المتهم بطعنات غادرة مزقت جسده وجعلته ينزف في الطريق العام لمدة دقائق ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام أسرته وأمام المارة في الشارع، والذين تمكنوا من ضبط المتهم عقب فراره من مكان الحادث.

مناظرة النيابة العامة

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، وجود جروح طعنيه ومتفرقة بالجسد، أدت إلى تهتكات ونزيف أسفر عن الوفاة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مقتل شخص بطعنات سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وألقى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرارات النيابة

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.