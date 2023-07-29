السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وظائف البترول: العالمية لتصنيع مهمات الحفر تعلن عن وظائف

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر عن احتياجها للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول في عدد من التخصصات. 

وكشف بيان للشركة عن الوظائف المطلوبة وهي : 

  1. مهندس تخطيط ومتابعة الإنتاج بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لاتزيد عن 9 سنوات.
  2. مهندس جودة بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد عن 9 سنوات.
  3. مهندس صيانة بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد عن 9 سنوات.
  4. مهندس كهرباء تحكم آلي بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد عن 9 سنوات.
  5. مدير إدارة مشتريات خارجية بشرط حصول المتقدم على مؤهل عالي وبخبرة لا تقل عن 12 عام.
  6. محاسب لحسابات (البنوك - الإئتمان) وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة (محاسبة) وبخبرة لا تزيد عن 8 سنوات.
  7. محاسب للحسابات العامة والقوائم المالية بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة (محاسبة) وبخبرة 10 سنوات.
  8. محاسب للموازنة ورقابة التكاليف بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة (محاسبة) وبخبرة لا تزيد عن 9 سنوات.
  9. أخصائي تخطيط ومتابعة الإنتاج بشرط حصول المتقدم على مؤهل عالي وبخبرة لا تزيد عن 9 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة في موعد أقصاه 9 أغسطس 2023.

وظائف البترول: العالمية لتصنيع مهمات الحفر تعلن عن وظائف 

وفي سياق منفصل بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جولى سيركويرا مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشئون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها خاصة فى مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة فى تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

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