السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المملكة المتحدة تعلن تجديد التزاماتها بتعزيز العلاقات الدفاعية بالمحيطين الهادئ والهندي

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة تجديد التزاماتها بتعزيز العلاقات الدفاعية مع شركائها الرئيسيين في منطقة المحيط الهادئ والهندي، من أجل الحفاظ على السلام وحماية النظام الدولي القائم على القواعد.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية، وعضو البرلمان جيمس هيبي في تصريح صحفي، إنه من خلال اجتماعاته مع وزراء الدفاع والقادة العسكريين وكبار المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء المنطقة، نؤكد من جديد التزام المملكة المتحدة بلعب دور كامل وفعال في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير القوات المسلحة البريطانية، لعدة دول في المنطقة، منها أستراليا وفيجي وماليزيا وجمهورية كوريا وسنغافورة، في سياق خطة الالتزام الإقليمي التي تعكس الرغبة البريطانية في تعزيز التزامها المستمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المملكة المتحدة المحيط الهادئ القوات المسلحة جيمس هيبي أستراليا

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