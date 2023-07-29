السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية لميناء السخنة قبل ٣٠ يوينو ٢٠٢٤

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير ميناء العين السخنة قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وهو يعتبر إنجازا ضخما يحسب للدولة المصرية.

وأوضح الوزير، خلال تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، إن أعمال تطوير ميناء السخنة أعمال في غاية الصعوبة، ولكننا قادرون علي تنفيذها بفضل مساعدة ومساندة الدولة.

أعمال المرحلة الأولى أعمال تطوير ميناء السخنة الخطوط الملاحية الفريق كامل الوزير وزير النقل تطوير ميناء السخنة كامل الوزير وزير النقل ميناء العين السخنة

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