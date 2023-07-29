السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التنمية المحلية: التأكد من الإغلاق الكامل للمصالح الحكومية عقب مواعيد العمل الرسمية

هشام آمنة
هشام آمنة

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أنه تم توجيه المحافظات بضرورة الالتزام بترشيد الكهرباء، والإغلاق الكامل لأي مؤسسة حكومية تمامًا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار آمنة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- إلى أنه أعطى تعليمات مشددة إلى كافة المحافظين بضرورة الالتزام التام فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية، موضحًا أن المحال التي يسمح لها بالاستمرار في العمل بخلاف ما هو معلن، يجب عليها إغلاق اللافتات والاكتفاء بإضاءة داخلية. 

وشدد على إطفاء كافة اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، بحسب ما تقرره كل محافظة مع الالتزام بميعاد الغلق النهائي، وهو الساعة العاشرة مساء.

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