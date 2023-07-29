السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا مائل للحرارة ليلًا على كل الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 33 24 

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 36 24

نخل 37 19

كاترين 35 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 31

أبو رماد 40 30 

رأس حدربة 38 29

الفيوم 38 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 39 27

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 44 31

المدينة المنورة 43 31 

الرياض 46 32

المنامة 43 34

أبوظبي 41 31

الدوحة 44 34

الكويت 49 31

دمشق 37 19

بيروت 31 26

عمان 32 20

القدس 31 20

غزة 30 25

بغداد 46 29

مسقط 34 31

صنعاء 30 18

الخرطوم 39 28

طرابلس 36 28

تونس 36 26

الجزائر 31 25

الرباط 28 18

نواكشوط 31 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 32 15

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 35 26

نيودلهي 34 28

جاكرتا 33 23

بكين 29 24

كوالالمبور 33 25

طوكيو 36 27

أثينا 35 24

روما 33 20

باريس 24 16

مدريد 37 21

برلين 24 15

لندن 20 16

مونتريال 22 14

موسكو 25 14

نيويورك 28 20

واشنطن 31 21

أديس أبابا 22 14

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية البحر المتوسط الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية وجنوب سيناء الرياح السطحية الحرارة المتوقعة الظواهر الجوية العظمى بالقاهرة العواصم العربية العلمين الجديدة القاهرة الكبرى والوجه البحرى

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