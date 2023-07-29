السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخرها الإطاحة بمحمد بازوم.. تاريخ الانقلابات فى النيجر

بيان انقلاب الجيش
بيان انقلاب الجيش على محمد بازوم

أعلن ضباط من الجيش يوم الخميس الماضي الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم والإطاحة به بعد مرور أكثر من عامين على انتخابه فقد تولى رئاسة البلاد في أبريل 2021، ليعيد بذلك تكرار سيناريو الانقلابات في الدولة المستقلة حديثا عام 1960م عن فرنسا. 

 ولم يكن الانقلاب على بازوم الأول من نوعه في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا فقد شهدت عدة انقلابات قادها ضباط من الجيش وهي:

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تاريخ الانقلابات في النيجر

انقلاب أبريل 2021: مع إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت فاز محمد بازوم بالرئاسة خلفا للرئيس محمد يوسوف الذي ترك السلطة طواعية بعد انتهاء مدتي الرئاسة الخاصين به، لكن بمجرد إعلان فوز بازوم أحبط الأمن محاولة من قبل مجموعة ضباط للانقلاب على السلطة ورفض النتائج.

انقلاب 2016: أعلنت السلطات النيجيرية السيطرة على انقلاب قاده 4 من قادة الضباط للإطاحة بالرئيس يوسوف وتولي الحكم.

انقلاب 2010: وقع في فبراير 2010 ضد الرئيس السابق تانجي مامادو، حيث أطاح به الجيش وشكل المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية برئاسة سالو جيبو، ثم جرت الانتخابات، والتي جاءت بوسوف الذي ظل عشر سنوات في السلطة حتى رحل سلميا.

انقلاب 1999: وقع في أبريل ضد حكم الرئيس إبراهيم باري مناصرة وتم قتله على يد القوات المنقلبة، ثم تنصيب داودا مالام وانكي رئيسا للبلاد.

انقلاب 1996: وقع في يناير بقيادة مناصرة ضد ماهاماني عثمان، أول رئيس منتخب للدولة بعد قضائه 3 سنوات فقط في السلطة.

انقلاب 1974: وقع في 14 أبريل، وهو أول انقلاب تشهده النيجر بعد الاستقلال عن فرنسا، حيث أطاح الجيش بقيادة سيني كونتشي بالحكومة التي تشكلت منذ الاستقلال برئاسة حماني ديوري.

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