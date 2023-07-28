الأمم المتحدة: استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى النيجر

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه لا أدلة على وجود قوات فاجنر في النيجر، متعهدة بمواصلة المساعدات الإنسانية إلى النيجر.

وأضاف بيان لها، أنه لا نتواصل مع المجلس العسكري الانقلابي في النيجر.

ويأتي ذلك بعد يومين من اعتقال أفراد من الجيش للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم- مما أثار فوضى سياسية قد تؤدي إلى انتكاسة في قتال الأمة ضد الجهاديين وزيادة نفوذ روسيا في غرب إفريقيا.

في وقت سابق، اشتبكت فصائل مختلفة من جيش النيجر على السلطة، وفقًا لمحلل ومسئول عسكري غربي.

وغادر وفد من نيجيريا المجاورة يأمل في التوسط بعد وقت قصير من وصوله، ولم يصل رئيس بنين، الذي تم ترشيحه كوسيط من قبل هيئة إقليمية.

وقال محلل تحدث إلى المشاركين في المحادثات إن الحرس الرئاسي يتفاوض مع الجيش حول من يجب أن يكون مسئولا.

وأكد مسئول عسكري غربي في النيجر أنه يعتقد أن الفصائل العسكرية تتفاوض وقال إن الوضع لا يزال متوترا وقد يندلع القتال.

وفي حديثه في بابوا غينيا الجديدة، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب ووصفه بأنه "غير شرعي تمامًا وخطير للغاية على النيجر والمنطقة بأسرها".

وقال إنه تحدث مرارا مع السيد بازوم وأن الزعيم المحتجز بصحة جيدة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لوسائل إعلام فرنسية، إن ماكرون تحدث عدة مرات إلى بازوم، الذي قال إنه "بصحة جيدة".

وقالت إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنهاء ما وصفته بـ "محاولة الانقلاب".

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن كولونا قولها: "إذا كنت تسمعني أتحدث عن محاولة انقلاب ، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية".

كما تحدثت عن "مخارج محتملة إذا سمع المسؤولون عن هذه المحاولة رسالة من المجتمع الدولي".