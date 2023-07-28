الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى النيجر

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه لا أدلة على وجود قوات فاجنر في النيجر، متعهدة بمواصلة المساعدات الإنسانية إلى النيجر.

وأضاف بيان لها، أنه لا نتواصل مع المجلس العسكري الانقلابي في النيجر.

ويأتي ذلك بعد يومين من اعتقال أفراد من الجيش للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم- مما أثار فوضى سياسية قد تؤدي إلى انتكاسة في قتال الأمة ضد الجهاديين وزيادة نفوذ روسيا في غرب إفريقيا.

في وقت سابق، اشتبكت فصائل مختلفة من جيش النيجر على السلطة، وفقًا لمحلل ومسئول عسكري غربي.

وغادر وفد من نيجيريا المجاورة يأمل في التوسط بعد وقت قصير من وصوله، ولم يصل رئيس بنين، الذي تم ترشيحه كوسيط من قبل هيئة إقليمية.

وقال محلل تحدث إلى المشاركين في المحادثات إن الحرس الرئاسي يتفاوض مع الجيش حول من يجب أن يكون مسئولا.

وأكد مسئول عسكري غربي في النيجر أنه يعتقد أن الفصائل العسكرية تتفاوض وقال إن الوضع لا يزال متوترا وقد يندلع القتال.

وفي حديثه في بابوا غينيا الجديدة، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب ووصفه بأنه "غير شرعي تمامًا وخطير للغاية على النيجر والمنطقة بأسرها".

وقال إنه تحدث مرارا مع السيد بازوم وأن الزعيم المحتجز بصحة جيدة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لوسائل إعلام فرنسية، إن ماكرون تحدث عدة مرات إلى بازوم، الذي قال إنه "بصحة جيدة".

وقالت إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنهاء ما وصفته بـ "محاولة الانقلاب".

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن كولونا قولها: "إذا كنت تسمعني أتحدث عن محاولة انقلاب ، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية".

كما تحدثت عن "مخارج محتملة إذا سمع المسؤولون عن هذه المحاولة رسالة من المجتمع الدولي".

المساعدات الإنسانية النيجر فاجنر الامم المتحدة التعهدات

الأكثر قراءة

أضرار "الكيس الزلالي" في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيرى بهدفين فى الشوط الأول

زيلينسكى لرئيس الوزراء القطرى: "شكرًا على دعمكم"

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أسيوط إلكترونيا وتنسيق الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟