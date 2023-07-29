ضبط راكب بحوزته كمية من مخدر وزيت الماريجوانا

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا.

تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، بواسطة كل من أحمد فؤاد أحمد مأمور الجمرك، وميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

وبلغ عدد المضبوطات: ٢ كيس بهما مخدر الماريجوانا، و٤ شيش إلكترونية بها زيت الماريجوانا، وعلبة كريم بداخلها مخدر الماريجوانا.

أمر مصطفى الجندي، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.