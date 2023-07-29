السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب بحوزته كمية من مخدر وزيت الماريجوانا

مضبوطات جمركية
مضبوطات جمركية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا. 

تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، بواسطة كل من أحمد فؤاد أحمد مأمور الجمرك، وميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

وبلغ عدد المضبوطات: ٢ كيس بهما مخدر الماريجوانا، و٤ شيش إلكترونية بها زيت الماريجوانا، وعلبة كريم بداخلها مخدر الماريجوانا. 

أمر مصطفى الجندي، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

الإجراءات الجمركية إدارة مكافحة المخدرات الدكتور ماجد موسي القاهرة الدولي إنهاء الإجراءات الجمركية جمارك مطار القاهرة الدولي سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مبني الركاب رقم ٢

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة