موقف نونو سانتو من رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة.. مصدر يوضح

كشف مصدر مقرب من طارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، عن وجهته في الموسم المقبل بعد التدعيمات التي قام بها ناديه في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة يتعامل مع طارق حامد بشكل مميز حتى الآن ويضع عليه ثقة كبيرة ويوظفه بشكل أساسي.

وتابع: "إدارة الاتحاد ترغب في رحيل طارق حامد وفسخ التعاقد معه، لكن نونو سانتو، المدير الفني رأيه مختلف ويرغب في بقائه حتى ولو لم يشارك في التشكيل الأساسي".

وأضاف: "سانتو مقتنع تمامًا بطارق حامد ويرى بإنه ينفذ تعليماته بالشكل الأمثل وعنصر تكتيكي مهم للغاية له".

وشارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة في مباراة الترجي التونسي الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة العربية.

ويمتلك طارق حامد عرضين بشكل رسمي من السعودية إلى جانب عرض آخر من نادي بيراميدز.